Нам не дали вывезти из Мариуполя ни трупы, ни раненых – Зеленский

Украинские военные защищают Мариуполь и местных жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Мариуполе украинские военные не могут оставить даже мертвых российских солдат. При этом оккупанты не дают вывезти из города ни трупы, ни раненых.

Об этом глава государства сообщил в интервью российским изданиям.

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"Наши военные не готовы оставить даже мертвых российских военных. Выйти и где-то, извините меня, не хочу так говорить… Где-то похоронить, закопать как мусор — они не готовы. Причем не офицеров, а всех", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что украинские военные защищают город, раненых и мертвых, которых они хотят похоронить.

"Мы просили их позволить нам вывезти трупы. Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат — в другую сторону, куда они вывозили наших детей. Это мне неизвестно. Информация разная, и она тоже имеет блуждающий характер, с точки зрения правды и справедливости, поэтому я не готов подписаться под этими словами. Но все остальное, что вы услышали, это правда", – добавил глава государства.

Украинские военные отказались покидать Мариуполь – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутри оккупированного Мариуполя есть наши войска и они отказались покидать город.

"Внутри Мариуполя есть наши войска. Это по поводу того, почему хаос информационный. Потому что внутрь — там, где они могут залезть, — там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними — ну, раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но, если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненные люди и они их не бросят.

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"Я им дал право выбора. Они сказали: "Мы не можем покинуть город. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы… Не толпы, извините. Я не могу про людей сказать "кучи". Я не могу найти правильное русское слово. Я просто не знаю", – подытожил Зеленский.

Ситуация в Мариуполе:

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.