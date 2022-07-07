"Настоящий друг Украины". Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Владимир Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины". Он уверен, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Зеленского, Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая, в первую очередь, военную поддержку.

Президент заявил, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном напрямую, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Что известно об отставке Джонсона?

Борис Джонсон 7 июля объявил о решении покинуть должность премьера Британии и пост лидера Консервативной партии. В своем обращении он отметил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник.

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Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

При этом Джонсон подтвердил дальнейшую поддержку Украины Лондоном:

"Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это будет необходимо", – обратился он к украинцам.

Чего ждать Украине из-за отставки Джонсона

По словам политолога Игоря Петренко, помощь Великобритании может слегка замедлиться, однако глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет.

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"Джонсон – большой друг Украины, это факт. Но подход в поддержке нашей страны обусловлен не только личностью самого Джонсона. Это целенаправленная политика Великобритании. Даже если его пост займет новый премьер, для нас это в целом принципиально ничего не изменит. Да, новый глава правительства, возможно, начнет чуть меньше уделять внимания Украине, пока будет нарабатывать себе авторитет в глазах своих граждан, однако Украина все же очень важна для Великобритании в ее долгоиграющем плане возвращения своего мирового могущества и лидерских позиций в Европе", – заявил Петренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе.

Также мы информировали, что невероятная помощь, которую оказывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воюющей Украине, оценена высоким статусом почетного гражданина Одессы.