Назад в СССР? В МВД рассказали о настоящих планах Кремля

В РФ идут курсом на СССР / Фото: Коллаж: Сегодня

Лукашенко продолжает клеить дурака. В Кремле решают, что делать с оккупированными территориями. А Россия желает вернуть СССР. Поражения они не признают.

Об этом Вадим Денисенко заявил во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

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Советник Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, какая ситуация сейчас на севере западе и юге Украины, в частности, на так называемом Белорусском направлении.

Лукашенко действительно начал обучение в республике Беларусь, это традиционные учения, которые проходят каждый год. В них участвует не только армия, но местная терроборона.

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"В этом году он минимизировал участие терробороны. И, судя по всему, вчера он сделал достаточно много, традиционно в своем стиле, резонансно странных заявлений, но их суть можно свести к одному. Он обращался, прежде всего, к своему населению и говорил о том, что пока я президент, я делаю все от себя зависящее для того, чтобы белорусская армия не вступала в боевые действия на территории Украины, несмотря на то, что сейчас идут учения".

Среди белорусов ширились тревожные настроения из-за этих учеб, но пока здесь без изменений. Лукашенко готов давать территорию как плацдарм для наступлений, но свою армию не готов вовлекать в какие-либо боевые действия. Однако в то же время, отмечает Денисенко, заднюю президент Беларуси тоже не дает:

"То есть он четко говорит, я буду продолжать клеить дурака и буду продолжать играть в ту игру, в которую я играю уже много последних лет и особенно последние года полтора, но при этом я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы белорусская армия не зашла на территорию Украины".

Путин играет Лукашенко. Он им пытается расторговывать. Когда две недели тому назад велась активная фаза так называемых Стамбульских переговоров, Путин говорил, что среди стран-гарантов будущего договора должна быть и Беларусь. То есть, он хотел таким образом ввести еще одного подконтрольного себе игрока.

Если говорить о том, что происходит сейчас в Кремле, то важно обратить внимание на то, что на сегодняшний момент в оккупированный Донбасс и в оккупированную Херсонскую область с визитом приехало высокое руководство из Москвы.

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"Это заместитель руководителя Администрации президента Кириенко, это вице-спикер Турчак и председатель секретариата Мезенцев. В последнее время начали говорить, что Кириенко якобы стал новым "смотрящим за Донбассом". С моей точки зрения это еще не так. Кириенко это просто человек, которому доверяет Путин. И после провала компании, которую вел Беседа, Сурков, Дмитрий Казак, эти люди приехали сюда с инспекцией и должны дать ответ Путину, что делать дальше с этими территориями".

По мнению Денисенко, вариантов здесь всего два: первый – это аннексия, второй – это продолжение игр в донецкие народные республики и херсонские народные республики. А дальше один путь:

"Судя по всему, в России приняли решение идти курсом на создание СССР 2. И между прочим именно с этой точки зрения надо рассматривать этот новейший культ этой бабки с флагом, встречавшей войска, с красным флагом. Сейчас ей устанавливают монументы практически по всей стране, восстанавливают монументы Ленина в Каховке и Геническе".

Также Денисенко прокомментировал возможность создания так называемой ХНР. Советник считает, что следует обратить внимание на заявление Турчака, приехавшего вместе с Кириенко на Донбасс и Херсонщину.

Он сделал заявление о том, что жители Херсона сами определят свое будущее. Но при этом вторая часть этой фразы звучала так: "но Херсон будет Россией навсегда и в этом можете не сомневаться". Поэтому в этом случае, они дают такой выбор без выбора.

"Они просто не могут в этот момент провести ни одного референдума на этой территории. Главный вопрос, что они не решили, что делать с этими территориями. Это аннексия? И тогда нужно сразу делать референдум о присоединении Херсонской области к Российской Федерации. Это поиграть в Херсонскую народную республику или дальше думать о создании какого-нибудь образования под названием Новороссия или любое другое? Просто у них сейчас нет ответа на вопрос, что делать дальше".

И вот именно эта миссия Кириенко-Турчака в оккупированные территории, отмечает Денисенко, должна сделать инспекцию, посмотреть кого можно будет ставить их гауйляйтерами и плюс определить какой дальше вектор развития этих территорий.

По мнению советника, вариант, что Кириенко заявит Путину о том, что эти территории не получится взять под контроль – невозможен. Ведь один из самых больших комплексов россиян, как нации, это комплекс поражения. Поэтому в позиции и ситуации Кириенко есть всего два варианта ответа: аннексия или республика.

Обстановка на Херсонщине