Не делайте героев из дезертиров и тех, кто сдались в плен – "Азов" и морпех 36-й бригады

Денис Прокопенко (слева) и Сергей Волына (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36 обрмп майор Сергей Волына выступили с заявлением по поводу операции по прорыву морпехов 36-й бригады и соединению с полком "Азов".

Видеообращение опубликовали на странице "Азова" в Twitter.

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"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, с настоящими воинами, героями, которые остались верными присяге, верными украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен – они выбрали путь позора и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", – сказал Прокопенко.

Волына, в свою очередь, заявил, что они провели успешную операцию с полком "Азов".

"Провели успешную операцию с полком "Азов", присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь, мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи", – сказал он.

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Что известно о операции?

В Мариуполе подразделение 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского в результате спланированной спецоперации вышло из окружения российских оккупантов и соединилось с полком "Азов".

О результатах рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович:

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"Азов" получил существенное подкрепление.

36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс.

Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

Напомним, экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин рассказал, что город Мариуполь находится в критическом состоянии. Ежедневно там умирают взрослые и дети.