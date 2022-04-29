Не поделили добычу. Буряты и чеченцы устроили кровавую перестрелку возле Чернобаевки

Буряты и чеченцы устроили перестрелку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированной Киселевке (Чернобаевской сельской общине Херсонской области) произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. Оккупанты не могут поделить добычу и не желают идти в наступление.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Так, в ночном инциденте отличились свыше 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Из-за возникшего конфликта

По данным украинской разведки, причин межэтнического конфликта может быть несколько:

нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "ограждающих отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать;

неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы.

Нежелание участвовать в наступательных действиях спровоцировало конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

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Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

"Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после проведенных допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", – сообщает разведка.

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