Не такой, как у Марченко. Жена Шария записала "комментарий" после задержания мужа (видео)

Ольга Шарий записала видеообращение, отличившись от Оксаны Марченко. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена задержанного пропагандиста Анатолия Шария Ольга Шарий отказалась публично комментировать ситуацию, которая сложилась вокруг ее мужа. Взамен она опубликовала видео, на котором слушает тюремную музыку.

Об этом свидетельствует Telegram-канал Ольги Шарий.

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Жена пропагандиста отказалась повторять действия Оксаны Марченко, которая после задержания Виктора Медведчука попросила президентов Украины и Турции помочь с освобождением ее мужа.

Ольга Шарий же опубликовала видео с тюремной песней про "строгого надзирателя", подписав его "Комментарий". Можно лишь догадываться, что она хотела этим сказать. Вероятно, она уже готовится отправлять передачки своему мужу.

В чем обвиняют Шария?

В феврале 2021 года года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

4 мая Шария задержали в Испании. По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца",- сообщили "Сегодня" собственные источники. Реклама

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