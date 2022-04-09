Зеленский призвал Запад ввести эмбарго на нефть из России – видеообращение президента

На желание России искать мир подействует нефтяное эмбарго, считает Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором призвал страны мира ввести эмбарго на экспорт нефти из России. Только так удастся заставить страну-агрессора отказаться от ее захватнических планов по Украине.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

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"У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, почему вся Европа должна поддерживать нашу страну в борьбе с российской агрессией. Он убежден, что Россия несет угрозу не только украинской государственности и свободе, но и всему "европейскому проекту".

"Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна – скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И обеспечить безопасность Украине, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы. Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру. Это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства", – сказал презмидент.

По его словам, давить нужно на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир.

"Мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем. Потому что российская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной, только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект – вот мишень для Российской Федерации", – сказал Зеленский.

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Напомним, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против рф, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.

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