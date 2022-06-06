"Неплохая идея": Зеленский поддержал визовый режим с Россией

Президент выступил за введение визового режима для граждан РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский поддержал введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Такое заявление он сделал на встрече с журналистами 6 июня, сообщает РБК-Украина.

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"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, – ред.) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", – отметил он.

Въезд в Украину из России

Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.

В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).