Ночью над Киевом сбили несколько российских ракет

В Киеве сбили несколько ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 30 марта над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".

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"В течение ночи была по всей стране воздушная тревога. Фактически не было таких территорий, где не было бы сирен. Под утро снова это повторилось, в частности на Донбассе – Краматорск, Бахмут, город Киев, Киевщина и так далее. Были обстрелы Чернигова, обстрелы в Хмельницкой области. В Киеве, насколько мы можем говорить, было сбито несколько ракет, над столицей. Сейчас ситуация уточняется", – сообщил он.

Оккупанты заявили об отводе войск от Киева

Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

США считают, что Россия прикроет их отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы, сказал один из чиновников.