Ночью ВСУ не дали вражескому десанту высадиться под Одессой

Защитники Украины отбивают все попытки высадиться на нашем береге / Коллаж "Сегодня"
В ночь на 26 марта армия международного военного преступника Владимира Путина попыталась совершить высадку десанта на одесском побережье. Эта попытка был сорвана армией Украины и подразделениями Территориальной обороны Одесской области.
Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Противник продолжает ведение разведки береговой линии и акватории Черного моря. Однако системы противовоздушной обороны Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадить ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной. Получили достойный ответ. Таким образом Вооруженные силы Украины и Территориальной обороны Одесщины в готовности. Обстановка по состоянию на утро 26 марта в городе и области стабильная и контролируемая. Защищаем Украину вместе. Слава Украине!", – заявил Владислав Назаров.
Обстановка
- 23 марта на одесском направлении российские оккупанты понесли потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который собирался штурмовать Одессу.
- Противовоздушная оборона Украины постоянно сбивает российские дроны, которые пытаются вести разведку над Одессой. И даже удается сбивать крылатые ракеты.
- 22 марта ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты РФ, планировавших штурм Одессы.
- 21 марта защитникам жемчужины у моря удалось подбить российский военный корабль, который вел обстрел города.