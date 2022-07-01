Новая Чернобаевка? В Генштабе назвали направление-лидер по "утилизации" врагов

Украинские военные продолжают уничтожать противника / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Украинские Вооруженные силы продолжают противостоять российскому военному вторжению и наносят урон противнику. Только за последние сутки кафиры потеряли 150 солдат, 10 боевых машин, 4 танка, один вертолет и другую военную технику. Об общих потерях врага доложил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:

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личного состава — около 35750 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1577 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средства ПВО – 105 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 645 (+4) единиц,

крылатые ракеты — 143 (+0) единицы,

корабли /катера – 15 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

специальная техника – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Оно является лидером по уничтожению врага уже третью неделю — лишь иногда к нему добавляется другое направление фронта.

Кафиры сбежали с острова Змеиный

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

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Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли из Змеиного, взорвав остатки техники.

Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Эту же информацию подтвердили в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".