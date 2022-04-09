Новая химическая атака оккупантов: в Рубежном снова подорвали цистерну с азотной кислотой

Российские оккупанты постоянно целят в опасные объекты / Коллаж "Сегодня"
В лучших своих традициях армия Российской Федерация устроила новую химическую атаку на территории Украины. Она во второй раз за последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Что известно
"Вновь химическая атака у Рубежного. Орки снова попала в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Следите за направлением ветра. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредил Гайдай.
Обстановка в области
- 25 марта Центр противодействия дезинформации сообщил, что все больше появляется подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против граждан Украины.
- 5 апреля оккупанты впервые прицельно обстреляли цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Одна из цистерн получила повреждения, химикаты вышли наружу, к счастью, сообщений о пострадавших не было.
- Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз. Поскольку он есть далеко не в каждой семь, портал "Сегодня" написал о нескольких способах защиты от химического оружия. Лучше заранее приготовить повязки из марли и ваты, их нужно будет смачивать приготовленным раствором.