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Новая химическая атака оккупантов: в Рубежном снова подорвали цистерну с азотной кислотой

Ирина Ковальчук
9 апреля, 18:10
Аналогичное ЧП по вине России произошло в начале недели

Российские оккупанты постоянно целят в опасные объекты / Коллаж "Сегодня"

В лучших своих традициях армия Российской Федерация устроила новую химическую атаку на территории Украины. Она во второй раз за последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Что известно

"Вновь химическая атака у Рубежного. Орки снова попала в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Следите за направлением ветра. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредил Гайдай.

Обстановка в области

  • 25 марта Центр противодействия дезинформации сообщил, что все больше появляется подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против граждан Украины.
  • 5 апреля оккупанты впервые прицельно обстреляли цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Одна из цистерн получила повреждения, химикаты вышли наружу, к счастью, сообщений о пострадавших не было.
  • Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз. Поскольку он есть далеко не в каждой семь, портал "Сегодня" написал о нескольких способах защиты от химического оружия. Лучше заранее приготовить повязки из марли и ваты, их нужно будет смачивать приготовленным раствором.