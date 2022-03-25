Новые обстрелы и ликвидация генерала РФ: главные новости Украины за 25 марта

Война в Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают обстреливать украинские города. В Славутиче, где живут сотрудники ЧАЭС, появились российские снайперы, а ВСУ уничтожили уже седьмого генерала российской армии. Рассказываем о главных новостях за день 25 марта.

Оперативная обстановка

На 30-тые сутки героического противостояния российскому военному вторжению оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

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Под Харьковом произошел полный разгром батальонной группы 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, которая в 2014 году участвовала в захвате Луганского аэропорта. В этом году после встречи с украинским сопротивлением в группе из 648 военных выжили всего трое.

На аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.

В Славутиче работают российские снайперы

В Славутиче Киевской области людям запретили передвигаться по городу. Все из-за того, что в населенном пункте работают снайперы. В МАГАТЭ обеспокоены тем, что российские войска обстреливают населенный пункт, где проживают сотрудники ЧАЭС.

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Продолжаются обстрелы в Луганской области

Россияне уничтожают энергосистему и дома в Луганской области. Из-за постоянных обстрелов остаются обесточенными 35 населенных пунктов – 21 полностью и 14 частично.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично.

В Харькове оккупанты обстреляли мирных жителей

Оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику в Харькове, где выдавали гуманитарную помощь.

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В результате обстрела четыре человека погибли. Кроме погибших, еще есть 7 раненых.

Оккупанты прячутся в Рыжем лесу под Чернобылем

Российские оккупанты в Чернобыльской зоне спрятались в Рыжем лесу. В этой местности самое большое скопление радиации после аварии в 1986 году.

Это около 202 км² деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.

Стало известно число жертв бомбардировки драмтеатра Мариуполя

В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли около 300 человек – такие данные обнародовал городской совет. В здании скрывались около тысячи мирных жителей, здание использовалось как бомбоубежище.

В самом Мариуполе, который более 3 недель находится в блокаде, наблюдается гуманитарная катастрофа. В городе нет газа, остро не хватает продуктов, люди готовят еду на улице на кострах.

Пожар на нефтебазе в Киевской области

Вечером 24 марта российские военные обстреляли село Калиновка Фастовского района. Боеприпасы попали в нефтебазу, начался пожар. По состоянию на 6 утра там все еще горели остатки топлива, но угрозы, что пожар распространится, нет.

В оккупированном Энергодаре депутаты сложили полномочия

Депутаты Энергодарского городского совета, опасаясь того, что в оккупированном врагами городе их голоса могут быть использованы по принуждению, сложили свои полномочия.

Несмотря на ситуацию, все депутаты продолжат заниматься общественной работой и нуждами граждан, проживающих на их округах.

В Луганской области начали выдавать пенсии

"Укрпочта" впервые с начала полномасштабной войны против Украины начала работу в Луганской области. Теперь пенсионеры в этом регионе смогут наконец получить свои деньги.

Сообщается, что впервые с начала войны удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области.

В Украине подсчитали потери РФ

За минувшие сутки, 24 марта, российские войска, вторгшиеся на территорию Украины месяц назад, потеряли еще несколько сотен своих солдат.

Всего за время войны ВСУ, по последним подсчетам, ликвидировали более 16 тысяч российских солдат. Также уничтожены пять кораблей, более 500 танков, 115 самолетов и 135 вертолетов и множество другой техники.

В ООН обнародовали жертвы среди мирных жителей

С начала войны РФ против Украины (24 февраля) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

В то же время в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ за месяц погибли 135 детей, еще 184 ребенка получили ранения.

Десять стран начали расследования о войне в Украине

Уже десять стран начали свои собственные расследования войны в Украине, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.

Саммит стран ЕС по Украине

Главы стран Европейского Союза провели саммит, на котором выразили поддержку Версальской декларации и признали европейский выбор Украины в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации.

ЕС и дальше будут предоставлять Украине, которая больше месяца противостоит вторжению РФ, политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Также там напомнили, что ввели мощные санкции против России с целью лишить ее ресурсов для дальнейшей агрессии против нашей страны.

Венгрия отказалась помогать Украине

Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Она не будет отказываться от российского газа и нефти, а также категорически против транзита оружия по своей территории. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

СМИ сообщили о смерти Жириновского

В Сети утром появилась информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Помимо телеграм-каналов, об этом написал сенатор Александр Пронюшкин, но вскоре удалил это сообщение.

Однако власти опровергают эту информацию. В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политик жив.