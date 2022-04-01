Новые переговоры Украины и России, эвакуация из Мариуполя и другие важные события 1 апреля

Переговоры Украины и РФ состоятся в онлайн-формате, а автобусы с гуманитарной помощью направились в Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня

Переговоры с российской делегацией в онлайн формате возобновятся в пятницу, 1 апреля. Кроме того, эвакуация людей из Мариуполя снова остается под вопросом.

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Переговоры с Россией

Переговоры Украины и России по поводу широкомасштабной войны, которую РФ развязала 24 февраля, продолжатся 1 апреля. Об этом сообщил в Телеграм член украинской делегации, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля", – сообщил Арахамия.

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Он отметил, что на переговорах в Турции украинская делегация объявила, что сейчас есть потребность во встрече лидеров Украины и России. По словам Арахамии, российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.

Лидеры Китая и Евросоюза обсудят Украину

Лидеры Европейского союза и Китая 1 апреля проведут саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация в Украине.

Отмечается, что со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.

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Эвакуация людей из Мариуполя

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя будет открыт эвакуационный коридор в сторону занятого российской армией Бердянска, который находится примерно в 80 километрах к западу. Верещук сказала, что в направлении Мариуполя отправилось 45 автобусов, на которых могут быть вывезены люди. Предполагалось, что коридор заработает в пятницу, 1 апреля, и его организации будет содействовать Международный Комитет Красного Креста.

Однако вечером 31 марта Верещук заявила, что колонна из 45 автобусов доехала до Бердянска, но "в город оккупанты их не пустили". По ее словам, из города к автобусам вышли 600 человек, которые утром в пятницу должны выехать в Запорожье. При этом, по словам украинского вице-премьера, "более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье".

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей – график поездов на 1 апреля

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 1 апреля. Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

Рейсы на 1 апреля

Киев

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пасс.

03:42 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец

04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.

05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий

05:40 – 142/141 Львов – Лозовая

06:45 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.

08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 – 757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский

15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:06 – 743 Дарница – Львов

17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель

21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 – 45/46 Лозовая – Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Президент Европарламента едет в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев и уже находится в Украине.

Соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзализныци" Метсола разместила на своей странице в twitter.

"На пути в Киев",- комментирует она это фото.

В окружении Метсолы подтвердили визит, однако воздержались от деталей "из соображений ее безопасности".