"О*ели там, бл*дь?": Арестович обматерил страны, которые предлагают отдать украинские территории РФ (видео)

Арестович ответил странам, которые говорят чепуху/Фото: коллаж: "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на предложения некоторых стран отдать территории Украины России.

Об этом он сказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Арестович отметил, что подобные "инициативы" озвучиваются на фоне давления РФ на фронте и возможных попыток нового наступления на Киев, Чернигов и Сумы.

"Для чего эта "вилочка"? Это как раз для из блеющих западных союзников, которые рассказывают, что Кремль стремится к миру, мол, это Киев не хочет, давайте надавим на него. России – всего-то нужно, делов-то — Запорожская и Херсонская область! А дальше новое мирное соглашение в Европе, украинцы должны "умерить свои аппетиты". И на этом мы установим всеобъемлющий мир в Европе, бизнес as usual. Преодолеем страшную продовольственную опасность", — сказал Арестович.

Во время прямого эфира он предупредил зрителей, что начинает нецензурную лексику.

"Я сейчас перейду на мат… Я сегодня страшно злой, глядя на всё это. А не пошли бы вы на**й, долбо*бы, бл**ь?! С такими предложениями, бл**ь, немножко поторговать украинской территорией? Вообще о*ерели там, бл**ь? У нас кровь, у нас дети умирают… Выкусите, бл**ь. Никогда такого не будет", — добавил советник главы ОП.

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Арестович рассказал, где оккупанты хотят устроить "второй Мариуполь"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о новом Мариуполе на Востоке Украины.

"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать "новый Мариуполь", — сказал Арестович.

По его словам, сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", — отметил Арестович.

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