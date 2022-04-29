ОБСЕ приостанавливает мониторинговую миссию в Украине

Миссия ОБСЕ покидает Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что вскоре специальная мониторинговая миссия в Украине будет свернута.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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В заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, указано, что она пыталась найти способы для продления мандата специальной мониторинговой миссии. Но позиция Российской Федерации не оставила иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии.

Господин Рау также высоко оценил работу членов специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.

"Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей высокой оценки и благодарности", – сказал он.

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Министр Рау заверил, что Организация будет стремиться продолжать свою деятельность в стране в соответствии с существующими обязательствами в рамках ОБСЕ.

"Польское председательство продолжит взаимодействие с государствами-участниками для изучения альтернатив будущей роли ОБСЕ в Украине", – подчеркнул он.

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