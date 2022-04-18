Оккупанты накрыли "Градом" Запорожскую область, пострадал ребенок

14-летняя девочка после обстрела попала в больницу. Фото: коллаж "Сегодня"
Запорожская областная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела российскими оккупантами города Орехов и села Преображенка, что в области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 18 апреля 2022 военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района.
Вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших есть ребенок. В настоящее время 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу.
"Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.
Ситуация в Запорожской области
- В Запорожской области остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов.
- В Запорожской области наша тероборона вступила в бой с российскими военными, но вынуждены были отступить из-за неравных сил. Сражение в Пологовском районе длилось пять с половиной часов.
- В Запорожской области в результате вражеского обстрела пострадали двое детей 2009-го года рождения.
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- Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов. Как отмечается, также нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.