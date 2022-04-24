Обстрелы "Азовстали" и три выхода из войны для Кремля. Главные заявления властей за 24 апреля

Война в Украине продолжается 60-й день / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти 24 апреля поздравляли украинцев с праздником Пасхи и говорили об атаках на Мариуполь. Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления чиновников.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга.

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"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – сказал Зеленский.

Продолжаются жесткие обстрелы "Азовстали"

Российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о якобы "прекращении штурма" завода. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Оккупанты пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Жесткие бои происходят в Рубежном, Попасной, Мариуполе. За прошедшие сутки, 23 апреля, захватчики "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Потери захватчиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля. Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 21 800 человек;

танков – 873 единиц;

боевых бронированных машин – 2 238 единиц;

артиллерийских систем – 408 единиц;

РСЗО – 147 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 179 единица;

вертолетов – 154 единиц;

автомобильной техники – 1 557 единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Также военное командование сообщает, что Вооруженные силы Украины полностью освободили от оккупантов и восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

В Украине из-за войны погибли 213 детей

По состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил Офис Генпрокурора. Цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе Генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Вооруженными силами РФ. 102 из них полностью разрушены.

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Арестович рассказал о трех выходах из войны для Кремля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал выходы из войны в Украине для Москвы. При этом у Украины таких выходов два, считает он.

По словам Арестовича, варианты Кремля – это либо переговоры (после провала операции на востоке), либо позиционная война, либо мобилизация. При этом для Киева советник главы ОП предусматривает такие варианты: переговоры или же "вынос вперед ногами российской группировки из Украины".

Также Арестович заявил, что Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Это серьезное нарушение Женевской конвенции.

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

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