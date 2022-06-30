Одесская область полностью освобождена от оккупантов – Братчук

Сергей Братчук (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины полностью освободили Одесскую область от российских оккупационных войск. В частности, зачистили поселок Белое Измаильского района. Оно расположено на острове Змеиный.

Об этом рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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"Слава Украине! Это будет самое короткое видео за время широкомасштабного вторжения. Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране. Слава ВСУ! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам", – сказал он.

Что известно?

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли со Змеиного, подорвав остатки техники.

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"Наши источники сообщают, что так сегодня выглядит остров Змеиный. И это горит совсем не трава. Есть информация, что от острова отошли 3 малоразмерных судна. Остров пустой. Орки подорвали остатки техники и на "Рапторах" укатили в закат", – говорится в сообщении.

Также утром 30 июня сообщалось, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что каждая враждебная вертолетная "птица" или корабль, которые будут идти на остров, будут уничтожаться, а снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным.

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Братчук также добавил, что операция ВСУ продолжается. Однако и режим информационной тишины продолжается.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином.