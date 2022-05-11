"Один из родителей нашей Независимости". Кучма отреагировал на смерть Кравчука

Леонид Кучма высказался о Леониде Кравчуке / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины в 1994 – 2005 гг. Леонид Кучма выразил соболезнования по поводу смерти первого президента Леонида Кравчука. Он рассказал, чем ему запомнился первый глава независимой Украины. Его заявление опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Мы переживаем самые трудные времена нашей новейшей истории, когда каждый день приносит страшные известия о смерти десятков, сотен наших сограждан. К этому невозможно привыкнуть. Молодые воины, беспомощные старики, невинные дети – украинский мартиролог все длиннее, каждая потеря на войне все болезненнее. Но сейчас всех нас ударило в сердце тяжелое известие из далекой и мирной Германии: не стало Леонида Макаровича Кравчука", — заявил он.

Кучма рассказал, кем они с Кравчуком были друг для друга.

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"Мы были соперниками – именно с ним мы соперничали на президентских выборах, когда состоялся первый мирный переход власти в странах бывшего СССР. Мы были единомышленниками – при нашем общем участии состоялось много мер и вышло много обращений по важнейшим поводам. Мы были друзьями, и потому мне сейчас действительно больно..." — отметил политик.

Кучма напомнил, что об уникальном политическом мастерстве Кравчука слагали легенды и рассказывали анекдоты.

"Леонид Макарович проявлял свои таланты в самые судьбоносные моменты, на исторических изломах – например, оставляя в дураках "генеральский десант" ГКЧП в Киеве или способствуя результативному голосованию за Акт провозглашения Независимости Украины преимущественно коммунистической Верховной Радой", — сказал он.

Политик отметил, что мало кто знает другого Кравчука — того, который сказал в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: "Если они сунутся дальше – я сам возьму оружие!".

"Я хочу, чтобы его помнили именно таким. Один из родителей нашей Независимости – однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины, готов в более чем почтенном возрасте стать на ее защиту и умереть с оружием в руках. Как готовы сегодня сотни тысяч, миллионы патриотов Независимой Украины, для рождения и становления которой так многое сделал Леонид Кравчук. Спи с миром, Леонид Макарович. Спи с миром – потому что в этой войне мы точно победим", — заявил Кучма.

Реакция на смерть Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года после длительной болезни в возрасте 88 лет.

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В тот же день появились реакции на известие о смерти Леонида Кравчука, президента Украины в 1991-1994 годах. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, который "похоронил Советский Союз".

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