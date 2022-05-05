Оккупантам не взять Одессу – американский дипломат

Попытки россии захватить большие города Украины провалятся / Фото: Коллаж: Сегодня

Дипломат из США Джон Гербст не видит для россиян перспективы захватить крупные украинские города, в том числе Одессу. Кроме того, он уверен, что США готовы оказывать Украине поддержку долгосрочно.

Об этом он сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву специально для YouTube-канала "Україна24".

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"Все зависит от путина. Уверен, что россия не имеет больших успехов в этой войне. Возможно, они примут еще какую-то территорию, но они не займут большие города".

Гербст уверен, что россиянам не удастся взять Одессу. Также он заявил, что оккупанты не пойдут в Приднестровье.

"Возможно, они примут Мариуполь, но даже это не будет для них просто. Для них цена этой войны – сверхбольшая, и многие это понимают. Но Путин еще считает, что он может как-то победить".

По мнению Гербста, курс может измениться тогда, когда путин все-таки увидит, что не победит. Однако это понимание еще долго может не приходить к кровавому диктатору.

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"Он может настаивать на попытках одержать победу в течение года или даже двух".

Такое развитие событий, по мнению американского дипломата, будет иметь плохие последствия, как для украинцев, так и для россиян.

Гербст настоял, что в случае, если война затянется, США готовы оказывать Украине поддержку долгосрочно.

При этом сильнейшим руководителем Запада сегодня Джон Гербст назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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