Оккупантам слили данные всех активистов и военных в Херсоне – мэр

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что оккупантам слили информацию об активистах / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Военнослужащим РФ слили информацию обо всех активистах, а также украинских защитников в Херсоне, принимавших участие в боях на Донбасе. В настоящее время похищено более ста человек.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в интервью Украинской правде.

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"Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют" , – сказал городской голова.

Военные РФ грабят дома и квартиры активистов и военных.

"Они знают про всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски", – сказал Колыхаев.

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По его словам, в настоящее время более ста человек похищены. В их числе активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты.

"Людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", – подчеркивает Колыхаев.

Ситуация в Херсоне