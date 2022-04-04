Оккупантов РФ командование обманывает на деньги. Разведка Украины добыла секретные документы

Военные РФ не получают обещанные им денежные выплаты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Генеральный штаб ВСУ получил очередные подтверждения проблем в армии российских оккупантов. Военные РФ не получают обещанные им денежные выплаты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные. При этом запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство по таким попыткам.

В документе также говорится, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены незаконно направленные в Украину срочники. Впрочем, документ не содержит указаний вернуть солдат домой. Также российское командование приказывает составить отдельный список военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях против Украины. Документ подписан заместителем командующего южного военного округа Петром Гибертом.

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Россия срочно готовит замену убитым офицерам

Потери офицерского состава российское военное руководство пытается пополнить офицерами высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге срочно готовят офицеров к замещению должностей в боевых военных частях.

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