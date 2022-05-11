Оккупанты безуспешно атакуют Рубежное и Лиман, ВСУ отбили у них поселок – Генштаб

Украинцы держат свои позиции, россияне - теряют свою технику / Коллаж "Сегодня"

На 77-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Однако ВСУ дает достойный отпор.

Донбасс

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях. Ведется постоянный обстрел позиций наших войск, агрессор увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

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Противник пытается получить полный контроль над городом Рубежное и наступает в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

На Бахмутском направлении враг также готовится к наступлению. Российские захватчики продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Светлодарск и Троицкое. Противник попытался штурмовать наши позиции в районе Орехового и Тошковки. Здесь он успеха не имел.

Харьковщина

11 мая на Харьковском направлении противник не наступал. Подразделения оккупантов перешли к обороне, чтобы остановить продвижение наших сил. В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник.

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В Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на подготовке к очередной попытке наступления. Оккупанты пополняли запасы материально-технических средств.

На временно оккупированной территории Харьковской области российская армия глушила сети сотовой связи, намереваясь таким образом предотвратить передачу информации о перемещении своих сил нашим подразделениям. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Оккупанты запретили выезд на территорию, подконтрольную Украине.

Мариуполь

В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

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На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, однако обстреливал наши подразделения из подствольной артиллерии и минометов. Укрепляет захваченные позиций.

Моря

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Потери врага