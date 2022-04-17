Оккупанты бомбят Мариуполь и готовят морской десант – Генштаб ВСУ

Россия активно перебрасывает на территорию Украины новые подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня
Начались 53 сутки войны России против Украины. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю и готовят морскую пехоту к проведению десантной операции.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы со снабжением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов. В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питания", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали о текущей ситуации по основным направлениям:
- На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.
- На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.
- На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не наблюдается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.
- На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.
- На Южнобужском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей ФСБ России была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.
Также сообщается, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны военнослужащих РФ в отношении гражданского населения, которые поощряются их военным командованием.
"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также 3 артиллерийские системы противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 13 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 5 БПЛА и 6 крылатых ракет.
ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на прошлые сутки общие боевые потери противника ориентировочно составили :
- личного состава – около 20 100 человек;
- танков – 762 единиц;
- боевых бронированных машин – 1982 единиц;
- артиллерийских систем – 371 единица;
- РСЗО – 125 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 163 единиц;
- вертолетов – 145 единиц;
- автомобильной техники – 1458 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
- специальная техника – 26 единиц;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.