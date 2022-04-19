Оккупанты бьют по Харькову реактивными снарядами, есть погибшие

После обстрела российской армией в городе остаются такие воронки / Коллаж "Сегодня"

Армия России продолжает убивать жителей Харькова в рамках своей так называемой спецоперации, направленной на полное уничтожение крупных городов в восточной части Украины. Во вторник, 19 апреля, погибли трое мирных жителей города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно

По данным Синегубова, оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова, в том числе многострадальные Киевский и Индустриальный, а также Дергачевский и Чугуевский районы области. При этом российские войска использовали реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км от города.

По состоянию на данный момент известно о 16 раненых и трех погибших. Информация еще уточняется.

"Наши бригады экстренной медицинской помощи работают героически в усиленном режиме. Интенсивность обстрелов в Харькове возросла. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без острой необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно", – резюмировал Синегубов.

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Обстановка в Харькове