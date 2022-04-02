Оккупанты готовят наступление на Донбассе и передислоцируются – Генштаб

Россияне отступают по некоторым направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы РФ продолжают войну против Украины. Оккупанты осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно, с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. Враг активизировал работу с "добровольцами".

Об этом сообщает прессслужба Генштаба ВСУ.

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"Первого апреля этого года министерством обороны РФ было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года. Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной", – говорится в сообщении.

Войска РФ и подразделения так называемой Приднестровской Молдавской Республики передислоцируются с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблениям и мародерству.

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Потери оккупантов за сутки

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области.

"Так, в городе Алчевск в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупантов оставляют на поле боя. В то же время за минувшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек", – говорится в сообщении.

Группировкой войск Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

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