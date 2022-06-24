Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск и продолжают бои за Северодонецк – Генштаб

ВСУ продолжают отбивать штурм оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут сто двадцать первые сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. После того, как ВСУ получили приказ отступить из Северодонецка, украинские военные продолжают бои в промзоне города. В то же время, враг собирает силы и готовит наступление из Изюма в сторону Славянска и Барвенково.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое – Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровное – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

Реклама

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отбили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Реклама

Противник захватил населенный пункт Николаевка. Враждебная попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты, с потерями, отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огненное влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

Ранее мы писали, что военный журналист Владислав Селезнев назвал очень сложной ситуацию в районе Северодонецка Луганской области, однако спрогнозировал, когда украинские военные смогут восстановить контроль над городом.

Сайт "Сегодня" также писал, что по состоянию на 24 июня, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, поскольку на выход из города понадобится время. ВСУ не смогут отступить за один день. В то же время, российские оккупанты усилили наступление по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.