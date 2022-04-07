Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что военные РФ атакуют Мариуполь и Донецкое направление. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 7 апреля российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Враги осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- Основные усилия противник сосредоточивает на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
- На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.
- На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.
- На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию республики Беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных сил Украины из указанного района на другие направления.
- Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.
- На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.
- На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
- В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
- Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.
- На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.
- Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.
- Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Все безуспешно.
- Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
- На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.
- Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.
- Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.
В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля
Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.