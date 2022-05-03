Оккупанты используют украинских детей для поддержки войны против Украины – Денисова

Россия использует украинских детей для пропаганды войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

"К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ, как наглядный образец пропаганды ненависти ко всему украинскому", – сообщила Денисова.

Омбудсмен убеждена, что подобные действия агрессора, направленные на уничтожение украинской идентичности детей Крымского полуострова, нарушают IV Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека во Украине", – призвала Денисова.

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Фото: Людмила Денисова

Россиян заставили ненавидеть украинцев

Россия убивает не только украинцев, но и инакомыслие россиян, которые не согласны с политикой Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австралийской программе "60 минут", опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

Украинский лидер отметил: руководство России прекрасно понимает, что оно делает, создав мир, в котором нет иной точки зрения.

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"Я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко сказать – "они ни при чем, потому что сошли с ума". Они понимают, что они делают. Они сделали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают. И никого не принимают, кто имеет другую точку зрения. Это убийство другой точки зрения", – сказал он.

По словам Зеленского, "сначала они сделали информационное поле в своем государстве, закрытое поле, когда есть только одно мнение, провластное".

"Они сделали это для общества, они туда его втянули и сами там находятся. Общество... нас ненавидит, потому что по телевизору сказали, что есть за что ненавидеть. Но мир не против людей в России. Мир не воспринимает политику Путина. Мир не воспринимает диктатуру", – сказал он.

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