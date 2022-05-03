Оккупанты круглосуточно штурмуют Луганскую область, ВСУ отбили еще 12 атак

Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты круглосуточно штурмуют населенные пункты в Луганской области. Больше всего стреляют по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горской общине.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В частности, пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горской общине – не менее 12.

"Однако мы не знаем, сколько точно на эту минуту. Потому что россияне штурмуют населенные пункты общины круглосуточно", – сказал Гайдай.

Кроме того, сгорело 10 домов в Орехово, еще два – в Золотом.

Насчет пострадавших информацию проверяют.

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Последствия обстрелов в Луганской области Фото: Сергей Гайдай

Эвакуация людей осложнена

Гайдай отметил, что каждый день местных жителей пытаются эвакуировать.

Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян. Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем загорелось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Его уже обезвредили пиротехники. Из-под обстрелов и завалов спасены три человека.

В течение 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины. Больше всего – по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горской общине.

ВСУ отбили 12 атак в сутки

На фронте Луганской и Донецкой областей успешно отбиты 12 атак врага.

Уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага.



Подразделения ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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