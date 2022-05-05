Оккупанты могут устроить "парад пленных" в Мариуполе на 9 мая

Украинцев могут вывести на парад / Фото: Коллаж: Сегодня

Пленных мужчин могут заставить участвовать в военном параде РФ 9 мая, – рассказал местный корреспондент Антон Попов.

Об этом он сказал телеведущему Константину Линчевскому в эфире общенационального марафона на YouTube-канале "Украина 24".

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Около двух тысяч украинских мужчин боевики держат в фильтрационных лагерях поселков Новоазовск и Безымянное.

По данным советника городского головы Петра Андрющенко, мужчины находятся в фильтрационных лагерях в тяжелых условиях уже четыре дня. Также известно об одном случае заболевания туберкулезом среди мужчин.

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Людей держат в спортивном зале, у них отобрали документы, издали бумажки о прохождении фильтрации. Впрочем, их все равно не отпускают. По словам Андрющенко, боевики решают дальнейшую судьбу этих мужчин.

"Есть несколько вариантов: их могут использовать как рабочую силу для разбора завалов в Мариуполе и Новоазовске. Второй вариант: на них могут надеть военную форму и заставить участвовать в параде на 9 мая, который планируется провести в городе".

Ситуация на территории предприятия "Азовсталь" крайне трудная, туда круглосуточно сыплются снаряды и продолжаются бои. Украинские защитники дают отпор врагу.

"Вчера Минобороны Украины отчитывалось, что враг не имел успеха во время штурма, но мы все понимаем, какой ценой украинские защитники удерживают оборону".

Крайне тяжелая ситуация и в самом городе.

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Ситуация в Мариуполе