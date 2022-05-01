Оккупанты начали заселять в дома мариупольцев неизвестных людей

Российские военные начали экспроприацию квартир мариупольцев. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты начали экспроприацию квартир мариупольцев, выехавших с оккупированной территории – в их дома уже заселяют неизвестных людей.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

Жительница мариупольского поселка Старый Крым узнала, что в ее доме живут чужие люди.

"Более того, разрешение на это им выдал так называемый поселковый совет, который работает под флагом "ДНР". Это редкий случай, когда рашисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, которых сами же оставили без крова", – написала Денисова.

По ее словам, новые "постояльцы" иногда даже не отдают владельцам вещи, когда те за ними приезжают. Эти факты, по мнению Денисовой, свидетельствуют о господстве на временно оккупированной территории "тотального самоуправства и беззакония".

Напомним, Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором показано, как выглядит завод "Азовсталь" в Мариуполе.

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