Оккупанты накапливают силы для прорыва к границе Луганской области – Гайдай

Оккупанты осуществляют попытки прорыва, однако часто просто бегут и теряют технику / Коллаж "Сегодня"

Вся Луганская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны армии международного военного преступника Владимира Путина. Армия оккупантов пытается совершить прорыв в Попасной и Рубежном.

Об этом в телемарафоне сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Что происходит

По словам главы ОГА, российские наемники обстреливают Лисичанск, Северодонецк, все населенные пункты Горной общины, Попасную, Кременную. Одновременно есть признаки того, что оккупанты накапливают силы, чтобы совершить прорыв, в надежде выйти на географические границы Луганской области.

"Только в Рубежном удалось им зайти частично на окраины города. Но я думаю, что наши защитники в ближайшее время их выбьют, потому что уже по флангам оттесняют. Все попытки российских военных продвинуться и захватить большую часть города — не удаются. Они теряют десятки людей, технику оставляют на поле боя. Поэтому они продолжают обстреливать из всего вида вооружения, которое у них есть, и самолетами тоже просто на зло", – подчеркнул руководитель Луганской областной военной администрации.

По словам Сергея Гайдая, вооруженные силы РФ планируют уничтожить все, чтобы негде было людям спрятаться.

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Обстановка