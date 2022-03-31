Оккупанты нанесли сотни ударов по Харькову и области, есть жертвы

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 47 артиллерийских, минометных, танковых ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Также зафиксировано около 380 обстрелов из РСЗО типа "Град" и "Смерч".

Об этом рассказал в Facebook глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, в Салтовке враг повредил газопровод, был сильный пожар, спасатели его локализовали.

/ Фото: ГСЧС

Также Синегубов сообщил, что оккупанты массированно обстреливали Дергачи.

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"По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий городского совета, повредили много жилых домов. В этом направлении наши Вооруженные силы работают и постепенно выгоняют врага", – сказал он.

Самой горячей точкой глава ОВА назвал Изюм, где продолжаются бои и постоянные обстрелы.

"Каждый день работаем над открытием "зеленых коридоров", – добавил Синегубов.

Из Харькова из-за войны выехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

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"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.