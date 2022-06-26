Оккупанты наступают на Славянск и пытаются окружить ВСУ в Лисичанске – Генштаб

Российские войска продолжают попытки штурма позиций ВСУ, Силы обороны дают отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе продолжают вести наступательные действия и пытаются окружить подразделения ВСУ. Также враг продолжает наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности вооруженных сил Республики Беларусь изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.

На Северском направлении агрессор произвел огневое поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

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На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонительных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепиль, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений сил обороны в районе Лисичанска.

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Произвел обстрелы недалеко от Вовчеярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Производил огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое воздействие на подразделения ВСУ с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Подразделения ВСУ продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

Эксперт рассказал, почему оккупанты боятся ближних боев с ВСУ

Сегодня украинская армия самая сильная по противотанковому вооружению благодаря нашим зарубежным партнерам. ВСУ могут уничтожить все танки в мире, заявил в программе FREEДОМ на канале "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский.

"Сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового оружия, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки всего мира вместе взятые. И это прекрасно понимает противник. Чем и объясняются такие отчаянные обстрелы", – отметил в эфире Сергей Грабский.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. В Минобороны призвали украинцев не разглашать подробности военных задач.

Также сообщалось, что оборонявшие Северодонецк подразделения украинской армии смогли максимально истощить наступление войск РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 26 июня: за последние сутки ликвидировано 150 рашистов, уничтожены 21 танк и 14 бронированных машин, а также 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Наибольшие потери враг понес на Кураховском и Бахмутском направлениях.