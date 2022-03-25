Оккупанты не добились поддержки на захваченных землях Украины – Подоляк

Подоляк рассказал, как украинцы сопротивляются захватчикам на оккупированных землях. Коллаж "Сегодня"
Войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Твиттер.
"На захваченных и оккупированных территориях войскам рф не удается получить поддержку от населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы", – написал Подоляк.
По его словам, временно захваченные жители украинских городов выходят на массовые протесты. Он также добавил, что Херсон поражает.
Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке
Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области выходили на масштабный митинг против российских захватчиков.
Чтобы разогнать митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
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