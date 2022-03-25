Оккупанты не добились поддержки на захваченных землях Украины – Подоляк

Подоляк рассказал, как украинцы сопротивляются захватчикам на оккупированных землях. Коллаж "Сегодня"

Войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Твиттер.

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"На захваченных и оккупированных территориях войскам рф не удается получить поддержку от населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы", – написал Подоляк.

По его словам, временно захваченные жители украинских городов выходят на массовые протесты. Он также добавил, что Херсон поражает.

Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке

Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области выходили на масштабный митинг против российских захватчиков.

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Чтобы разогнать митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.

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