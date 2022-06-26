Оккупанты несколько часов обстреливали Днепропетровскую область из "Градов"

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Фото: коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 26 июня, оккупанты РФ обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Обстрел длился несколько часов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", – рассказал он.

Резниченко добавил, что в городе есть разрушения многоэтажек, в том числе повреждены дом культуры и почта.

Обстрелы в области

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, 19 июня враг нанес три ракетных удара по Новомосковскому району и попал в нефтебазу. Загорелись резервуары с мазутом и горючим, нефтебаза была уничтожена. В результате погибли два человека, пострадали более 10.

Позже стало известно, что количество жертв в результате ракетного удара в Новомосковском районе Днепропетровской области выросло. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего.

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Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадали 14 человек. В частности, погибли 2 мужчин – работник предприятия и спасатель, 8 – оказались в больнице, 4 – лечатся дома.