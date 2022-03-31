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Оккупанты обстреливают Харьков и хотят блокировать Чернигов – Генштаб ВСУ

31 марта, 01:22
За сутки 30 марта враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка и Золотая Нива

Оккупанты продолжают вести боевые действия в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 30 марта, на территории Украины продолжается перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ. Враг пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию "квазигосударственного образования" в Херсонской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Сводка за 30 марта

  • На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.
  • На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.
  • На Северском направлении противник активных действий не производил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокировки Чернигова.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.
  • На Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.
  • Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Удачи не имел.
  • В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.
  • На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.
  • Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.
  • В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.

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