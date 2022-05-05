Оккупанты обстреливают и штурмуют "Азовсталь" непрерывно – советник мэра Мариуполя (фото/видео)

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные продолжают обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Planet Labs PBC.
На снимках показано, как оккупанты медленно уничтожают завод. Практически все здания завода разрушены, некоторые крыши полностью обрушились, а другие строения превратились в руины. Виден клубящийся черный дым над заводом.
Мэр Мариуполя заявил, что связь с украинскими частями, закрепившимися на металлургическом заводе "Азовсталь", была потеряна из- за ожесточенных боев с российскими войсками.
"К сожалению, да, сегодня на "Азовстали" идут тяжелые бои", — заявил Вадим Бойченко.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что обстрелы и штурм "Азовстали" проходят непрерывно. Он опубликовал видео корректировки огня с дрона ночью.
Россия подтвердила, что атаковала украинские позиции на заводе с помощью "артиллерии и авиации", но ранее в среду Кремль отрицал, что российские войска штурмовали "Азовсталь".
Бойченко сказал, что Россия атаковала с применением тяжелой артиллерии, танков и боевых самолетов, добавив, что в нападении также участвовали военные корабли рядом с прибрежными металлургическими заводами.
"Там есть местные жители, мирные жители, их там сотни. Есть дети, которые ждут спасения. Их более 30", – сказал мэр.
Ситуация в Мариуполе
- Российская Федерация продолжает блокировать подразделения Украины в районе завода "Азовсталь". При этом были попытки штурмовых действий.
- 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.
- В городе до сих пор очень тяжелая ситуация. В городе настоящая гуманитарная катастрофа.
- Российские оккупанты продолжают готовиться к параду. Враги разбирают завалы в центре города, в частности на месте драматического театра.
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Не все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре засыпало. К счастью, оно выдержало удар.