Оккупанты обстреляли Ахтырский район в Сумской области запрещенными снарядами

Оккупанты обстреляли Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли несколько громад в Ахтырском районе Сумской области из тяжелой артиллерии. Они использовали запрещенные снаряды.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"К сожалению, сегодня (14 апреля — ред.) российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области. Они били по Ахтырскому району. Это Великописаревская громада, это село Поповка", — говорится в обращении.

Глава Сумской ОВА отметил, что оккупанты применили при обстреле тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами. В указанных населенных пунктах были повреждены частные дома. Атака была совершена с территории России.

Оккупанты обстреляли Кременную

Российские оккупанты обстреляли город Кременная Луганской области. В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российские солдаты еще раз за последние дни открыли огонь по Кременной. Есть поврежденные дома, которые сейчас обследуют.

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Также два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести.

"Решается вопрос относительно их эвакуации в лечебные учреждения других областей", – отметил Гайдай.

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