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Оккупанты обстреляли больницу в Николаевской области (фото, видео)

Владимир Козырь
20 апреля, 00:33
В результате инцидента есть пострадавшие

Погибших в результате обстрела нет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области. В результате очередного преступления врага есть раненые.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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"Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы? Например, как вам такой сюжет: "Российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие", — написала Замазеева в Facebook.

По ее словам, обошлось без погибших.

Ситуация в Николаевской области

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