Оккупанты обстреляли больницу в Николаевской области (фото, видео)

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области. В результате очередного преступления врага есть раненые.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы? Например, как вам такой сюжет: "Российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие", — написала Замазеева в Facebook.