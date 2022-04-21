Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

Оккупанты обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 20 апреля, около 21:30 оккупанты РФ обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск, а затем — село Большая Костромка в Днепропетровской области.

Об этом говорится в заявлениях главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Зеленодольска Дмитрия Невеселого.

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"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Поэтому отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы при необходимости перейти сразу", — заявил Невеселый.

Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе стабильна и полностью контролируется ВСУ. При этом все районы Кривого Рога усиленно патрулируются.

"Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы", — подчеркнул Вилкул.

30% резерва армии РФ еще не вступили в бой

Около 30% резерва армии России до сих пор не вступили в войну с Украиной. В настоящее время они находятся на территории РФ.

"Они так и не смогли создать единую ударную группировку. Они пошли в наступление в том составе, в котором были. Еще где-то 30% резерва находятся на территории России. Они до сих пор не ввели. Вводить они будут скорей всего постепенно, по мере их комплектования и восстановления боеспособности. Также они будут растягивать во времени наращивание усилий", — сказал Жданов.

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