Оккупанты обстреляли из "Градов" парк Горького в Харькове (фото)

Одному мужчине в Харькове оказывают медицинскую помощь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького в Харькове

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Какая ситуация

"Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший – мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", – написал он.

Как отмечается, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки. В то же время оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района.

Кроме этого, по области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе.

"Среди побед – уничтожение двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожили воздушную цель", – сообщил Синегубов.

Фото – t.me/spravdi.

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Фото – t.me/spravdi.

Фото – t.me/spravdi.

Напомним, российские оккупанты обстреляли харьковское предприятие "Украинские энергетические машины" (ранее – "Турбоатом") 31 марта. Из-за атаки люди не пострадали.

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