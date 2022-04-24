Оккупанты обстреляли Николаевскую область, пострадали 12 человек

Из-за оккупантов пострадали 12 человек, среди них есть дети. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 12 человек, в том числе и дети.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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"К сожалению, за вчерашний день, в Николаевской области от действий оккупантов пострадало в том числе и 2 детей! Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала она.

На сегодняшний день в николаевских больницах находятся 198 гражданин, пострадавших от атак оккупантов.

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