Оккупанты обстреляли ракетами инфраструктуру в Винницкой области: есть жертвы

Оккупанты пытаются нанести удары по объектам критической инфраструктуры. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.
Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Какая ситуация
По его словам, захватчики пытаются нанести удары по объектам критической инфраструктуры.
"Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности позже", – заявил Сергей Борзов.
Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.