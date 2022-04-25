Оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область: произошел взрыв и пожар

Оккупанты ударили ракетами по Львовской области / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты 25 апреля выпустили ракеты по Львовской области, на одной из железнодорожных станций произошел взрыв.
Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 25 апреля, около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще гасят. Информации о пострадавших по состоянию на это время нет. Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины", – сообщил он.
Как отметил Козицкий, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их с самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.
Впоследствии он добавил, что пожар в результате попадания ракеты в тяговую подстанцию железнодорожной станции на Золочевщине уже был потушен, пострадавших нет.
Глава Львовской ОВА также подчеркнул, что информация о взрывах в Яворовском районе, "которую активно распространяют некоторые телеграмм-каналы и медиа", не соответствует действительности.
Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.
В частности, российские оккупанты обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.
РФ обстреливает Украину
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