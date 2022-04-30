Оккупанты обстреляли село на Луганщине, разрушены школа и сельсовет

Оккупанты обстреливают Луганскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты накрыли плотным огнем Камышеваху в Луганской области. В результате обстрела разрушены школа, сельский совет и многоэтажка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, что в Попаснянской громаде, днем 30 апреля", — говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняют. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области.

Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов отчитался о чрезвычайном происшествии утром 30 апреля.

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"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве, и теми, кто организовывал эвакуацию, нет", – сообщил Ханатов.

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