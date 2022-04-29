Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ

Россияне снова нанесли удары по Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли Сумскую область утром 29 апреля из минометов. Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных с территории РФ.

Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

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"Сегодня утром враг с территории России обстрелял Сумщину. Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище. В одном случае враг гнал по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области", – сообщили в пресс-службе

Во время другого обстрела оккупантов мины рвались на окраины одного из сел.

Оккупанты обстреливают Сумскую область из минометов

Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил Живицкий.

Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.

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