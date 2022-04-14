Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова — четверо гражданских погибли

Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские кафиры в среду, 13 апреля, продолжали обстрелы жилых кварталов Харькова. В результате погибли 4 мирных жителя, еще 10 ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых", — рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что в области сложным остается Изюмское направление, "но наши ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях".

В настоящее время проводится эвакуация из Лозовой и Барвенковой. Синегубов настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории из-за вероятности развертывания боевых действий именно в этих районах.

"Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров", — сказал он.

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"Страна-террористка продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", – сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что украинская сторона фиксирует все преступления россиян.

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